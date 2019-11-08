За кражу букв из ценного металла с памятника задержан мужчина в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане задержан мужчина за кражу буков с памятника воинам Второй мировой войны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции города.

«Как выяснили сотрудники отдела криминальной полиции УП района «Сарыарка», кражи злоумышленник совершал в ночное время, отрывая с памятника буквы из латуни. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 32-летнего жителя города, ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления», - сообщается в ведомстве.

В настоящее время задержанный мужчина водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье «Кража» УК РК. Похищенные буквы полицейскими частично изъяты из пункта приема металлолома.

В отношении скупщика краденного начато досудебное расследование.