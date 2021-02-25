За кражу более полтонны ферросплавной продукции осужден житель Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За кражу ферросплавной продукции общим весом более 600 кг транспортными полицейскими на станции Павлодар задержан работник ж/д организации станции Аксу-1, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Линейного отдела полиции на станции Павлодар на территории станции Павлодар была задержана автомашина марки «Ауди-С100» под управлением 31-летнего жителя города, в салоне которой обнаружены и изъяты 18 полипропиленовых мешков с ферросплавной продукцией, общим весом 639, 7 кг., стоимостью 361 231 тенге, без сопроводительных документов.

При проверке установлено, что задержанный гражданин является работником ВЧД-16 станции Аксу-1», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Транспортными полицейскими начато досудебное расследование по п.3 ч.3 ст. 188 УК РК (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение).

Приговором суда №2 по уголовным делам Павлодара мужчина признан виновным за совершение уголовного правонарушения и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.