За коррупцию в энергетике и ЖКХ в 2019 году осуждено 20 должностных лиц
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За коррупцию в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве в 2019 году осуждено 20 должностных лиц. Об этом сообщил на брифинге старший следователь Первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бегайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Для поддержки энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ежегодно выделяются многомиллиардные суммы бюджетных средств. Вместе с тем, развитию этого сектора постоянно препятствуют имеющиеся факты коррупции. Согласно статистическим данным, за 2019 год в производстве антикоррупционной службы находилось порядка 104 коррупционных уголовных дел данной сферы, из них 91 уголовное дело зарегистрировано самой антикоррупционной службой. 56 окончены производством, 49 из них направлены в суд. По данным уголовным делам осуждено 20 должностных лиц. Ущерб государству от преступлений только за 2019 год составил более 2,5 млрд тг. Порядка 100% ущерба в настоящее время возмещено», – сказал Д.Бегайдаров.
По его словам, в настоящее время в производстве находится ряд коррупционных уголовных дел в регионах. В сфере ЖКХ это, в основном, коррупционные дела в виде взяточничества, злоупотребления должностными полномочиями и хищения, связанные с незаконным подписанием актов выполненных работ. Это акты по капитальному ремонту водоочистных сооружений, установке соответствующего оборудования для водопровода, освещение и благоустройство улиц, установка оборудования для принудительного снижения скорости транспортных средств. Также коррупционные факты имеют место при проведении тендеров, есть факты получения взяток при продвижении очереди на получение жилья, общем покровительстве, а также хищение средств, выделенных для реконструкции магистральных сетей, объектов водоснабжения и водоочистных сооружений.
Как сообщил Д.Бегайдаров, с 2017 по 2019 год антикоррупционной службой зарегистрировано более 300 досудебных расследований в сфере энергетики и ЖКХ. Из них производством завершено 288 уголовных дел, 92% или 265 дел направлены в суд, осуждено 78 лиц.
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