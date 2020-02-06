+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 378.49 EUR 417.21
RUB 6.04 CNY 54.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

За коррупцию в энергетике и ЖКХ в 2019 году осуждено 20 должностных лиц

6 Февраля 2020 13:35
Поделиться:
За коррупцию в энергетике и ЖКХ в 2019 году осуждено 20 должностных лиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За коррупцию в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве в 2019 году осуждено 20 должностных лиц. Об этом сообщил на брифинге старший следователь Первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бегайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Актобе оцифруют объекты ЖКХ для искоренения коррупции
Новые лифты, ФОК и поликлиника: какие новшества ждут Темиртау в 2020 году Когда столичные ТЭЦ переведут на газ, рассказал Алтай Кульгинов В Казахстане намерены отменить обязательную экспертизу по ядерной и радиационной безопасности

«Для поддержки энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ежегодно выделяются многомиллиардные суммы бюджетных средств. Вместе с тем, развитию этого сектора постоянно препятствуют имеющиеся факты коррупции. Согласно статистическим данным, за 2019 год в производстве антикоррупционной службы находилось порядка 104 коррупционных уголовных дел данной сферы, из них 91 уголовное дело зарегистрировано самой антикоррупционной службой. 56 окончены производством, 49 из них направлены в суд. По данным уголовным делам осуждено 20 должностных лиц. Ущерб государству от преступлений только за 2019 год составил более 2,5 млрд тг. Порядка 100% ущерба в настоящее время возмещено», – сказал Д.Бегайдаров.


По его словам, в настоящее время в производстве находится ряд коррупционных уголовных дел в регионах. В сфере ЖКХ это, в основном, коррупционные дела в виде взяточничества, злоупотребления должностными полномочиями и хищения, связанные с незаконным подписанием актов выполненных работ. Это акты по капитальному ремонту водоочистных сооружений, установке соответствующего оборудования для водопровода, освещение и благоустройство улиц, установка оборудования для принудительного снижения скорости транспортных средств. Также коррупционные факты имеют место при проведении тендеров, есть факты получения взяток при продвижении очереди на получение жилья, общем покровительстве, а также хищение средств, выделенных для реконструкции магистральных сетей, объектов водоснабжения и водоочистных сооружений.
Как сообщил Д.Бегайдаров, с 2017 по 2019 год антикоррупционной службой зарегистрировано более 300 досудебных расследований в сфере энергетики и ЖКХ. Из них производством завершено 288 уголовных дел, 92% или 265 дел направлены в суд, осуждено 78 лиц.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Коррупция,
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив