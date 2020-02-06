За коррупцию в энергетике и ЖКХ в 2019 году осуждено 20 должностных лиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За коррупцию в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве в 2019 году осуждено 20 должностных лиц. Об этом сообщил на брифинге старший следователь Первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бегайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для поддержки энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ежегодно выделяются многомиллиардные суммы бюджетных средств. Вместе с тем, развитию этого сектора постоянно препятствуют имеющиеся факты коррупции. Согласно статистическим данным, за 2019 год в производстве антикоррупционной службы находилось порядка 104 коррупционных уголовных дел данной сферы, из них 91 уголовное дело зарегистрировано самой антикоррупционной службой. 56 окончены производством, 49 из них направлены в суд. По данным уголовным делам осуждено 20 должностных лиц. Ущерб государству от преступлений только за 2019 год составил более 2,5 млрд тг. Порядка 100% ущерба в настоящее время возмещено», – сказал Д.Бегайдаров.



