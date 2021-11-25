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За коррупцию подчиненных привлекли к ответственности несколько должностных лиц в Акмолинской области

25 Ноября 2021 17:23
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За коррупцию подчиненных привлекли к ответственности несколько должностных лиц в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Кокшетауской городской территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК привлечен к дисциплинарной ответственности в виде «неполного служебного соответствия» за получение взятки главным специалистом-государственным санинспектором данного госоргана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Акмолинской области.

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По поручению Главы государства в ноябре 2019 года на законодательном уровне введен институт отставки первых руководителей государственных органов за коррупцию подчиненных.

На сегодняшний день в рамках реализации данной нормы ряд должностных лиц Акмолинской области уволены после подачи заявления об отставке, а также привлечены к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных преступлений своими подчиненными.

К примеру, руководитель Кокшетауской городской территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК привлечен к дисциплинарной ответственности в виде «неполного служебного соответствия» за получение взятки главным специалистом-государственным санинспектором данного госоргана.

Антикоррупционной службой области на постоянной основе осуществляется мониторинг зарегистрированных преступлений и вынесенных судебных приговоров.

В настоящее время имеется еще ряд уголовных дел, по которым после принятия процессуальных решений и вступления в силу судебных приговоров будут рассмотрены вопросы о персональной ответственности руководителей за совершение их подчиненными коррупционного правонарушения.

Напомним, теперь политические служащие обязаны подавать в отставку в случае совершения их непосредственными подчиненными коррупционного преступления. Первый руководитель подает в отставку в течение 10 календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в отношении его непосредственного подчиненного.

Стоит отметить, что согласно Закону «О государственной службе» заявление об отставке подается должностному лицу, назначившему государственного служащего на должность. Принять или не принять отставку это прерогатива лица, назначившего политического служащего на должность.

В отношении всех других руководителей, которые являются не политическими, а административными государственными служащими корпуса А и Б, законом вводится дисциплинарная ответственность.


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#Акмолинская область   #Коррупция   #Борьба с коррупцией  
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