За коррупцию подчинённых наказаны 11 костанайских чиновников

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — С начала года в Костанайской области сразу 11 руководителей госорганов привлечены к ответственности за нарушения своих подчинённых, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на первого заместителя руководителя Антикоррупционной службы по Костанайской области Данияра Смагулова.

Д. Смагулова напомнил, что буквально на днях Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о коррупции в низовых и средних звеньях власти. В частности, Глава государства подчеркнул, что помимо поимки коррупционеров, целью работы Правительства должно быть устранение бюрократических лазеек и схем, а также недостатков управления.

Именно с этой целью, Агентством по противодействию коррупции выдвинут ряд законодательных инициатив, одной из которых является институт отставки и персональной ответственности первых руководителей за факты коррупции среди подчиненных. Теперь каждый руководитель несет личную ответственность за проводимую антикоррупционную деятельность в подконтрольном ему госоргане и организации.

«В 2021 году в регионе сразу 11 руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения подчиненных. Наибольшее количество дисциплинарных взысканий получили сотрудники учреждений сферы сельского хозяйства, акиматов всех уровней и подведомственных организаций Министерства финансов», - прокомментировал Д. Смагулов.

Он уточнил, что четыре чиновника получили выговоры, по одному - замечание и строгий выговор, освобождены от занимаемой должности и уволены с занимаемой должности по три госслужащих.

К дисциплинарному взысканию в виде выговора привлечены руководитель областного управления здравоохранения, руководитель Отдела образования акимата и аким Федоровского района. Не обошлось и без правоохранительного блока, здесь взыскание получил и.о. начальника уголовно-исправительного учреждения УК 161/4.

Вместе с тем, к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора привлечена и.о. директора одной из средних школ города Костаная.

В августе текущего года за совершение дисциплинарного проступка, выразившегося в нарушении законодательства о государственной службе, на заседании Совета по этике рассмотрено дело в отношении заместителя руководителя областного управления образования акимата Асета Айсина, по итогам которого последний уволен с занимаемой должности.

В Антикоррупционной службе добавили, что на стадии досудебного расследования и судебного разбирательства находятся уголовные дела в отношении ряда госслужащих. В случае привлечения их к уголовной ответственности, в отставку должны будут подать руководители, занимающие политические должности. Административные госслужащие же в случае осуждения их подчиненных подлежат дисциплинарной ответственности.