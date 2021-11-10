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За коррупцию подчинённых наказаны 11 костанайских чиновников

10 Ноября 2021 14:42
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За коррупцию подчинённых наказаны 11 костанайских чиновников

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — С начала года в Костанайской области сразу 11 руководителей госорганов привлечены к ответственности за нарушения своих подчинённых, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на первого заместителя руководителя Антикоррупционной службы по Костанайской области Данияра Смагулова.

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Д. Смагулова напомнил, что буквально на днях Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о коррупции в низовых и средних звеньях власти. В частности, Глава государства подчеркнул, что помимо поимки коррупционеров, целью работы Правительства должно быть устранение бюрократических лазеек и схем, а также недостатков управления.

Именно с этой целью, Агентством по противодействию коррупции выдвинут ряд законодательных инициатив, одной из которых является институт отставки и персональной ответственности первых руководителей за факты коррупции среди подчиненных. Теперь каждый руководитель несет личную ответственность за проводимую антикоррупционную деятельность в подконтрольном ему госоргане и организации.

«В 2021 году в регионе сразу 11 руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения подчиненных. Наибольшее количество дисциплинарных взысканий получили сотрудники учреждений сферы сельского хозяйства, акиматов всех уровней и подведомственных организаций Министерства финансов», - прокомментировал Д. Смагулов.

Он уточнил, что четыре чиновника получили выговоры, по одному - замечание и строгий выговор, освобождены от занимаемой должности и уволены с занимаемой должности по три госслужащих.

К дисциплинарному взысканию в виде выговора привлечены руководитель областного управления здравоохранения, руководитель Отдела образования акимата и аким Федоровского района. Не обошлось и без правоохранительного блока, здесь взыскание получил и.о. начальника уголовно-исправительного учреждения УК 161/4.

Вместе с тем, к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора привлечена и.о. директора одной из средних школ города Костаная.

В августе текущего года за совершение дисциплинарного проступка, выразившегося в нарушении законодательства о государственной службе, на заседании Совета по этике рассмотрено дело в отношении заместителя руководителя областного управления образования акимата Асета Айсина, по итогам которого последний уволен с занимаемой должности.

В Антикоррупционной службе добавили, что на стадии досудебного расследования и судебного разбирательства находятся уголовные дела в отношении ряда госслужащих. В случае привлечения их к уголовной ответственности, в отставку должны будут подать руководители, занимающие политические должности. Административные госслужащие же в случае осуждения их подчиненных подлежат дисциплинарной ответственности.


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#Костанайская область   #Коррупция   #Другие государственные органы  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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