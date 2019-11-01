-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:57
-
-
-
-
-
-
-
-
За коррупцию подчиненных наказали руководителей в полиции СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области во время прямого эфира в социальных сетях полицейские рассказали, какие антикоррупционные меры принимаются в ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации департамента полиции, темой очередного прямого эфира стало укрепление дисциплины и законности среди личного состава, поступление на службу в органы внутренних дел.
Заместитель начальника управления собственной безопасности Арман Атанов рассказал о профилактических мерах, которые принимаются подразделением по борьбе с коррупционными проявлениями и другими нарушениями среди сотрудников североказахстанской полиции.
В этом году выявили 5 коррупционных преступлений. Виновных привлекли к уголовной ответственности. В дисциплинарном порядке понесли ответственность и их непосредственные руководители.
«По всем поступившим во время эфира жалобам будет проведена дополнительная проверка. Не исключаем, что нарушения со стороны сотрудников были допущены, будем разбираться и принимать меры по укреплению дисциплины. Наша задача – услышать граждан и помочь», - сказал А. Атанов.
В пресс-службе добавили, что около 30 вопросов, поступивших от подписчиков, касались трудоустройства и порядка прохождения службы в органах внутренних дел.
Прямые эфиры в социальных сетях с полицейскими области проходят еженедельно. На следующей неделе запланировано участие руководства управления по противодействию наркопреступности и городского полицейского подразделения.
- Реорганизация проходит в вузе СКО
- Как будет работать в условиях ОСМС стоматология в Северном Казахстане
- 30 лет жила без документов женщина в Северном Казахстане
- Молодежный инновационный форум прошел в СКО
- Гололед и осадки ожидаются в Казахстане 1 ноября
- Бесплатно будут посещать теннисный центр дети из малообеспеченных семей в Петропавловске
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана