За коррупцию подчиненных наказали руководителей в полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области во время прямого эфира в социальных сетях полицейские рассказали, какие антикоррупционные меры принимаются в ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента полиции, темой очередного прямого эфира стало укрепление дисциплины и законности среди личного состава, поступление на службу в органы внутренних дел.

Заместитель начальника управления собственной безопасности Арман Атанов рассказал о профилактических мерах, которые принимаются подразделением по борьбе с коррупционными проявлениями и другими нарушениями среди сотрудников североказахстанской полиции.

В этом году выявили 5 коррупционных преступлений. Виновных привлекли к уголовной ответственности. В дисциплинарном порядке понесли ответственность и их непосредственные руководители.

«По всем поступившим во время эфира жалобам будет проведена дополнительная проверка. Не исключаем, что нарушения со стороны сотрудников были допущены, будем разбираться и принимать меры по укреплению дисциплины. Наша задача – услышать граждан и помочь», - сказал А. Атанов.

В пресс-службе добавили, что около 30 вопросов, поступивших от подписчиков, касались трудоустройства и порядка прохождения службы в органах внутренних дел.

Прямые эфиры в социальных сетях с полицейскими области проходят еженедельно. На следующей неделе запланировано участие руководства управления по противодействию наркопреступности и городского полицейского подразделения.