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За коррупцию подчиненного строгий выговор объявлен замакима столицы

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Февраля 2021, 23:50
За коррупцию подчиненного строгий выговор объявлен замакима столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы наказал своего заместителя Б. Макена за коррупцию подчиненного. Согласно закону «О государственной службе РК» после приговора в отношении экс-руководителя управления культуры, курирующим данное управление заместителем акима подано заявление в отставку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу акимата в Facebook.

«В числе курируемых Б. Макеном также такие социально важные отрасли, как образование, религия, молодежная политика, работа с социально уязвимыми слоями населения и т.д.

С момента назначения заместителем акима проделана колоссальная работа и улучшены основные индикаторы в курируемых сферах: количество трехсменных школ сокращено в два раза – с 8 до 4, с переуплотненным режимом с 22 до 14 школ. В период пандемии в кратчайшие сроки выстроена работа Оперативного штаба, свыше 43. тысяч человек получили социальную помощь. Для поддержки малообеспеченных горожан открыт ряд социальных центров, где они могут получать помощь по принципу «одного окна», также получить допоплнительное образование и в дальнейшем трудоустроиться.
Кроме того, количество ПЦР-лабораторий увеличено с 1 до 23, время обработки ПРЦ-тестов сокращено с 4-5 дней до 4 часов. Также проведена колоссальная работа по выстраиванию работы и поддержке волонтеров и т.д.
Учитывая высокую эффективность и результативность проводимой работы в социальной сфере, а также не причастность к уголовному делу, отставка Б. Макена не принята. Тем не менее, ему объявлен строгий выговор», - отмечается в сообщении.
Астана   Коррупция   Акимат  
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