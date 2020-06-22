За коррупцию подчиненного понижен в должности руководитель инспекции транспортного контроля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Инспекции транспортного контроля Мейрам Конерказов понижен в должности до главного специалиста инспекции. Об этом сообщила в ходе брифинга в «ANTIKOR ORTALYGY» первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по г.Нур-Султан Жазира Жылкышиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление превенции и добропорядочности.

По представлению столичного департамента по противодействию коррупции в адрес Министерства индустрии и инфраструктурного развития, внесенному в порядке статьи 200 Уголовно-процессуального кодекса РК, приказом ответственного секретаря МИИР 1 июня руководитель Инспекции транспортного контроля Мейрам Конерказов понижен в должности до главного специалиста инспекции.

В соответствии с внесенными изменениями в законодательство о государственной службе и противодействии коррупции, за совершение коррупционного преступления подчиненным непосредственные руководители ведомства обязаны нести ответственность.

«Антикоррупционной службой по г.Нур-Султан ранее было завершено уголовное дело в отношении главного специалиста отдела контроля на автомобильном транспорте Инспекции Самата Айдаркенова за неоднократное получение взяток от субъектов крупногабаритных перевозок за общее покровительство их деятельности и не привлечение к административной ответственности в случае установления правонарушений», - рассказала Жазира Жылкышиева.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужило заявление гражданина, осуществляющего грузовые перевозки по территории страны.

«Главный специалист Инспекции Самат Айдаркенов, являясь должностным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, неоднократно получал взятки от грузоперевозчиков. В суде Айдаркенов полностью признал факты неоднократного получения взяток, за что приговором Байконурского районного суда №2 признан виновным в совершении уголовного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 26 млн. 250 тыс. тенге с лишением права пожизненно занимать должности на государственной службе». Следует отметить, что Мейрам Конерказов, при приеме на работу Самата Айдаркенова, не принял должных мер к установлению наличия фактов привлечения к уголовной ответственности последнего», - отмечалось на брифинге.

Как было установлено в ходе следствия, в отношении Самата Айдаркенова ранее возбужденные уголовные дела были прекращены по не реабилитирующим основаниям.

Учитывая данное обстоятельство, за совершение коррупционного правонарушения подчиненным и непринятия мер по профилактике коррупции руководитель столичной Инспекции понижен в должности.