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За коррупцию осужден руководитель департамента по делам обороны ЗКО

Автор:  
Аида Галиева
19 Июня 2020, 18:19
За коррупцию осужден руководитель департамента по делам обороны ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ. – За получение взятки от своего подчиненного осужден начальник Департамента по делам обороны ЗКО Министерства обороны РК Марат Есенов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Антикоррупционной службы ЗКО, к уголовной ответственности привлечен руководитель областного уровня. По результатам негласных следственных действий в получении взятки был изобличен начальник департамента по делам обороны Западно-Казахстанской области Министерства обороны РК Марат Есенов, который получил от своего подчиненного сотрудника взятку в общей сумме 200 тысяч тенге, за продвижение по службе и дальнейшее покровительство в работе.

Приговором военного суда Актюбинского гарнизона М. Есенов признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки на сумму 6 миллионов тенге, с пожизненным лишением занимать должности на государственной службе, а также с лишением воинского звания «полковник».

Следуя принципам ответственности за коррупцию подчиненных, приказом Министра обороны начальник департамента организационной работы Генерального штаба Вооруженных Сил РК полковник Ардак Кукатов, являвшийся непосредственным начальником осужденного, освобожден от занимаемой должности.


Западно-Казахстанская область   Коррупция   Силовые структуры  
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