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За коррупцию  осудили инспектора по охране водных ресурсов в Шымкенте

13 Февраля 2020 12:09
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За коррупцию  осудили инспектора по охране водных ресурсов в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте осудили инспектора по регулированию использования охране водных ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Антикоррупционной службой города Шымкента ранее окончено досудебное расследование в отношении бывшего главного специалиста РГУ «Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования охране водных ресурсов» Комитета водных ресурсов Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК У. Алпысбаева», - сообщил на брифинге старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

Согласно предоставленной информации, У. Алпысбаев завладел мошенническим путем денежными средствами представителя одной из организаций в сумме 1, 275 млн тенге под предлогом содействия в выдаче положительного разрешительного документа, дающего право на бурение скважины для обводнения пастбищ, тогда как данная услуга является бесплатной.

«11 февраля 2020 года приговором Альфарабийского районого суда Шымкента У. Алпысбаев осужден на 3 года лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - заключил Д. Бигайдаров.


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Ключевые слова: Борьба с преступностью, Шымкент,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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