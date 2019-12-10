За коррупцию осудили экс-прокурора в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой ранее проводилось досудебное расследование в отношении прокурора Коргалжынского района Акмолинской области Омара Д.О. по подозрению в покушении на получение взятки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Данный факт был выявлен Антикоррупционной службой совместно с департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры РК. Омар подозревался в покушении на получение взятки в размере 5 млн. тенге от руководителя Коргалжынского заповедника Сексенбиева А.А. за неотражение в своем заключении факта незаконного нахождения в кассе заповедника денежных средств в сумме 23 млн. тенге. 9 декабря т.г. приговором районного суда №2 Байконырского района города Нур-Султана Омару назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы», - говорится в распространенном сообщении.

Как отметили в ведомстве, экс-прокурор пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и специального звания советник юстиции. Приговор в законную силу не вступил