За контрабанду 185 тонн кальянного табака осужден житель Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении гражданина Э. Ражапова, совершившего экономическую контрабанду табака для кальянов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Контрабанда – это нелегальный ввоз на территорию определенного государства или вывоз за рубеж вещей и денежных средств, которые подлежат обязательному декларированию при пересечении границы.

За экономическую контрабанду согласно действующему уголовному законодательству предусмотрено максимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении гражданина Э. Ражапова, совершившего экономическую контрабанду табака для кальянов.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконного ввоза табака для кальяна общим весом 185 тонн на таможенную территорию РК (г. Алматы) из Турецкой Республики.

Табак был ввезен под видом ткани из хлопчатобумажной пряжи с нарушением таможенного законодательства РК.

В ходе следствия доказано, что Э. Ражапов использовал ложные документы, недостоверно декларировал товары для их незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Таможенная стоимость табака для кальяна составляет свыше 620 млн тенге.

Э. Ражапов осужден к 1,5 годам лишения свободы.

Изъятые вещественные доказательства обращены в доход государства.



