За клубникой на лодках ездят предприниматели Атырау

Предприниматель города Атырау Даулет Гарифолла рассказал, как собирает урожай клубники в условиях паводка. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Его клубничное поле высажено на 0,5 га недалеко от села Жалгансай, где в пойме разлилась река Жайык (Урал). Из-за паводка предприниматель ездит за урожаем на лодке.

- Небольшой урожай клубники мы посадили весной этого года. Не думали, что эту территорию затопит. В день совершаем с коллегой 2-3 рейса, привозим в город Атырау 60-100 кг урожая клубники в день. Реализуем на своих торговых точках, - сообщил предприниматель.

По его словам, общая площадь земли, отведенной под клубничное поле, составляет 50 га. В связи с паводком, в этом году удалось засадить ягодой лишь 0,5 га.