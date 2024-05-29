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    19:25, 28 Май 2024 | GMT +6

    За клубникой на лодках ездят предприниматели Атырау

    клубника
    Фото: pixabay.com

    Предприниматель города Атырау Даулет Гарифолла рассказал, как собирает урожай клубники в условиях паводка. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    Его клубничное поле высажено на 0,5 га недалеко от села Жалгансай, где в пойме разлилась река Жайык (Урал). Из-за паводка предприниматель ездит за урожаем на лодке.

    - Небольшой урожай клубники мы посадили весной этого года. Не думали, что эту территорию затопит. В день совершаем с коллегой 2-3 рейса, привозим в город Атырау 60-100 кг урожая клубники в день. Реализуем на своих торговых точках, - сообщил предприниматель.

    По его словам, общая площадь земли, отведенной под клубничное поле, составляет 50 га. В связи с паводком, в этом году удалось засадить ягодой лишь 0,5 га.

    За клубникой на лодках ездят предприниматели Атырау
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

     

    Теги:
    Атырауская область Атырау Бизнес Наводнение Регионы Паводки в Казахстане Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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