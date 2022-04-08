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    00:31, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    За клевету в Facebook привлекли к ответственности жителя Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Жителя Атырауской области привлекли к ответственности за клевету в Facebook, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Индерском районном суде Атырауской области впервые было рассмотрено административное дело по ч. 2 ст. 73-3 КоАП РК в отношении гражданина 1977 г.р. Дело рассматривалось на основании заявления о клевете в социальных сетях. В соответствии с протоколом об административном правонарушении он посредством социальной сети Facebook выражался нецензурно, пороча честь и достоинство потерпевшего. При этом оклеветав знакомого.

    На судебном заседании правонарушение нарушителя полностью отождествлялось с признанием вины, а также с дополнительными лингвистическими исследованиями. Постановлением суда гражданин Ж. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 73-3 КоАП Республики Казахстан. Он приговорён к административному взысканию в виде административного ареста на 20 суток», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
    В ведомстве напомнили, что Законом Республики Казахстан от 26 июня 2020 года статья 130 Уголовного кодекса (Клевета) исключена из числа преступлений и переведена в Кодекс об административных правонарушениях РК.

    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Интернет Происшествия Правоохранительные органы
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