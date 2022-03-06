За каждым достижением каждого из нас стоит заслуга матери - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В преддверии Международного женского дня аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев встретился с многодетными матерями и женщинами, которые представляют самые разные сферы деятельности, передает корреспондент МИА» Казинформ».

В таразском центре «Анаға тағзым», где проходила встреча, Бердибек Сапарбаев ознакомился с выставкой картин, лоскутных изделий (құрақ көрпе), посетил кулинарную студию «Береке», эко-клуб «Қызғалдақ».

Глава региона поздравил женщин с прекрасным праздником весны – Международным женским днем 8 марта.

«Этот праздник наполнен искренним чувством почтения, прежде всего, к нашим матерям, - подчеркнул он. - Все самое дорогое и святое, что есть на земле, связано с матерью. С нее начинается жизнь. За каждым достижением каждого из нас стоит заслуга матери. При поддержке Главы государства женщины и дети в нашей стране окружены заботой и вниманием. Представительницы прекрасной половины человечества, хранительницы домашнего очага, активно участвуют в общественной жизни. Сегодня невозможно представить без вас, женщин, ни одну сферу жизнедеятельности».

Аулиеатинская земля – родина многих знаменитых женщин, особо отметил в своем выступлении аким Жамбылской области.

«Благодаря своей воле, упорству и усердию, вы добиваетесь больших успехов. В эти прекрасные весенние дни желаю вам крепкого здоровья, пусть в ваших семьях царят радость и благополучие», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Глава региона отметил, что женщине отводится особая роль в воспитании будущего поколения.

«Ведь именно в семье ребенку прививаются духовно-нравственные ценности, нормы морали, семейные традиции. Поэтому сейчас на первый план выходят вопросы защиты и укрепления института брака и семьи», - сказал Бердибек Сапарбаев.

В свою очередь женщины говорили об особой значимости и роли национальных традиций в воспитании подрастающего поколения, делились своими историями успеха.

Анар Бексултанова, профессионально занимающая изготовлением казахских национальных предметов интерьера, призвала женщин объединиться и вместе совершать добрые дела. Она не имеет обеих рук, но научилась шить замечательное приданое для невест, открыла цех по пошиву национальных изделий. Теперь Анар Бексултанова намерена открыть еще один цех, где будет делиться своим опытом с молодыми матерями.

Ветеран труда Турсынкул Аширбаева, долгие годы проработавшая в сфере медицины, подчеркнула, что в Жамбылской области система здравоохранения активно развивается.

На встрече выступили также Народная артистка Казахстана Макен Рахымжанова, председатель общественного объединения «Құлан нұры» Бакытгуль Мырзалиева, студентка Жамбылского высшего гуманитарного колледжа имени Абая Айсулу Турымбек.

Все участницы встречи были награждены медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл», Почетными грамотами и Благодарственными письмами акима Жамбылской области.

Трем многодетным матерям Бердибек Сапарбаев вручил подвески «Алтын алқа» и другим трем - «Күміс алқа». Женщины поблагодарили главу региона за внимание к их насущным проблемам и помощь, сообщили в пресс-службе главы региона.