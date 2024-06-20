РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:00, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    За казахстанскими работниками закрепят иностранных наставников: утверждены правила

    Строительный кран, рабочие
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Светлана Жакупова приказом от 18 июня 2024 года утвердила Правила организации наставничества казахстанских работников и требований к работодателям, привлекающим иностранную рабочую силу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В документе пояснили, что наставник закрепляется в целях повышения квалификации казахстанских работников. Наставничество продолжается от 6 до 12 месяцев.

    – Наставник – квалифицированный иностранный работник предприятия (организации), владеющий технологиями производства или сферой услуг, осуществляющий руководство производственным обучением и профессиональной практикой, – сказано в правилах.

    Закрепление наставника оформляют актом работодателя не позднее 5 рабочих дней со дня, когда он приступил к работе.

    За работником закрепляется один наставник, при этом количество работников определяется, исходя из рабочей нагрузки (основной работы) наставника.

    Наставничество включает в себя:

    1. закрепление наставника из числа иностранной рабочей силы первой, второй, третьей и четвертой категории согласно Правилам;
    2. реализацию плана работ наставника, согласно приложению к настоящим Правилам;
    3. составление наставником отчета о реализации Плана.

    Работодатель в свою очередь:

    1. в период проведения иностранным работником наставничества предусматривает в Плане меры, обеспечивающие передачу опыта, компетенций, навыков иностранного работника, которые послужили основанием для его привлечения в Республику Казахстан;
    2. принимает соответствующие меры, направленные на создание условий для наставников и работников в части передачи опыта работы;
    3. способствует распространению полученного опыта от иностранного работника на казахстанских работников.

    Также наставник:

    1. осуществляет реализацию Плана;
    2. обеспечивает развитие профессиональных навыков, знаний работника, а также способствует передаче опыта и компетенций, которые послужили основанием для привлечения его в Республику Казахстан;
    3. проводит профессиональные беседы с работником.

    Приказ вводится в действие с 30 июня 2024 года. 

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Закон и право Трудовые мигранты Трудоустройство
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!