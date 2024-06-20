За казахстанскими работниками закрепят иностранных наставников: утверждены правила

Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Светлана Жакупова приказом от 18 июня 2024 года утвердила Правила организации наставничества казахстанских работников и требований к работодателям, привлекающим иностранную рабочую силу, передает корреспондент агентства Kazinform.

В документе пояснили, что наставник закрепляется в целях повышения квалификации казахстанских работников. Наставничество продолжается от 6 до 12 месяцев.

– Наставник – квалифицированный иностранный работник предприятия (организации), владеющий технологиями производства или сферой услуг, осуществляющий руководство производственным обучением и профессиональной практикой, – сказано в правилах.

Закрепление наставника оформляют актом работодателя не позднее 5 рабочих дней со дня, когда он приступил к работе.

За работником закрепляется один наставник, при этом количество работников определяется, исходя из рабочей нагрузки (основной работы) наставника.

Наставничество включает в себя:

закрепление наставника из числа иностранной рабочей силы первой, второй, третьей и четвертой категории согласно Правилам; реализацию плана работ наставника, согласно приложению к настоящим Правилам; составление наставником отчета о реализации Плана.

Работодатель в свою очередь:

в период проведения иностранным работником наставничества предусматривает в Плане меры, обеспечивающие передачу опыта, компетенций, навыков иностранного работника, которые послужили основанием для его привлечения в Республику Казахстан; принимает соответствующие меры, направленные на создание условий для наставников и работников в части передачи опыта работы; способствует распространению полученного опыта от иностранного работника на казахстанских работников.

Также наставник:

осуществляет реализацию Плана; обеспечивает развитие профессиональных навыков, знаний работника, а также способствует передаче опыта и компетенций, которые послужили основанием для привлечения его в Республику Казахстан; проводит профессиональные беседы с работником.

Приказ вводится в действие с 30 июня 2024 года.



