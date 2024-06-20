За казахстанскими работниками закрепят иностранных наставников: утверждены правила
Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Светлана Жакупова приказом от 18 июня 2024 года утвердила Правила организации наставничества казахстанских работников и требований к работодателям, привлекающим иностранную рабочую силу, передает корреспондент агентства Kazinform.
В документе пояснили, что наставник закрепляется в целях повышения квалификации казахстанских работников. Наставничество продолжается от 6 до 12 месяцев.
– Наставник – квалифицированный иностранный работник предприятия (организации), владеющий технологиями производства или сферой услуг, осуществляющий руководство производственным обучением и профессиональной практикой, – сказано в правилах.
Закрепление наставника оформляют актом работодателя не позднее 5 рабочих дней со дня, когда он приступил к работе.
За работником закрепляется один наставник, при этом количество работников определяется, исходя из рабочей нагрузки (основной работы) наставника.
Наставничество включает в себя:
- закрепление наставника из числа иностранной рабочей силы первой, второй, третьей и четвертой категории согласно Правилам;
- реализацию плана работ наставника, согласно приложению к настоящим Правилам;
- составление наставником отчета о реализации Плана.
Работодатель в свою очередь:
- в период проведения иностранным работником наставничества предусматривает в Плане меры, обеспечивающие передачу опыта, компетенций, навыков иностранного работника, которые послужили основанием для его привлечения в Республику Казахстан;
- принимает соответствующие меры, направленные на создание условий для наставников и работников в части передачи опыта работы;
- способствует распространению полученного опыта от иностранного работника на казахстанских работников.
Также наставник:
- осуществляет реализацию Плана;
- обеспечивает развитие профессиональных навыков, знаний работника, а также способствует передаче опыта и компетенций, которые послужили основанием для привлечения его в Республику Казахстан;
- проводит профессиональные беседы с работником.
Приказ вводится в действие с 30 июня 2024 года.