За какие преступления отбывает наказание основная масса осужденных в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основная масса осужденных, то есть 94%, отбывает наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления Комитета уголовно-исполнительной системы Бибигуль Мунайтпасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в уголовно-исполнительной системе страны функционирует 80 учреждений: 64 - по исполнению наказаний в виде лишения свободы и 16 следственных изоляторов», - сказала Бибигуль Мунайтпасова.

Было отмечено, что в учреждениях УИС содержится 33 тыс. лиц, из которых 4,7 тыс. следственно-арестованных.

«Основная масса осужденных, то есть 94%, отбывает наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. По категориям, около 47% - это ранее судимые, около 25% содержатся за убийства, 13,5% за кражи, 11,5% наркоторговлю, 13,8% за преступления против половой неприкосновенности, из которых 7% в отношении несовершеннолетних, и другие», - уточнила Бибигуль Мунайтпасова.



