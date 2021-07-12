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    13:15, 12 Июль 2021 | GMT +6

    За какие преступления отбывает наказание основная масса осужденных в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основная масса осужденных, то есть 94%, отбывает наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления Комитета уголовно-исполнительной системы Бибигуль Мунайтпасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день в уголовно-исполнительной системе страны функционирует 80 учреждений: 64 - по исполнению наказаний в виде лишения свободы и 16 следственных изоляторов», - сказала Бибигуль Мунайтпасова.

    Было отмечено, что в учреждениях УИС содержится 33 тыс. лиц, из которых 4,7 тыс. следственно-арестованных.

    «Основная масса осужденных, то есть 94%, отбывает наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. По категориям, около 47% - это ранее судимые, около 25% содержатся за убийства, 13,5% за кражи, 11,5% наркоторговлю, 13,8% за преступления против половой неприкосновенности, из которых 7% в отношении несовершеннолетних, и другие», - уточнила Бибигуль Мунайтпасова.



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