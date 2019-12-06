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вчера 21:59
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За какие нарушения могут запретить занимать государственную должность
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При наличии у госслужащего неснятого взыскания за нарушение служебной этики либо совершение дисциплинарного проступка дискредитирующего государственную службу, установлен запрет на занятие государственной должности. Об этом на пресс-конференции в акимате столицы сообщил руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы по г. Нур-Султан Жандос Сарсен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.
«26 ноября текущего года в Закон РК«О государственной службе» внесены дополнительные изменения, которые устраняют отдельные пробелы и коллизии, выявленные в ходе правоприменительной практики. Расширен круг лиц, имеющих право внеконкурсного назначения на административные должности с включением в него докторов Phd ведущих зарубежных вузов и специалистов, имеющих стаж не менее 5 последних лет в международных, зарубежных и транснациональных организациях, а также лица, занимающие должности заместителя или руководителя в субъекте квазигосударственного сектора», - сказал Жандос Сарсен.
Ранее возможность внеконкурсного занятия административной должности было у судей, депутатов парламента, политических и международных служащих.
Ряд поправок в закон предусматривает усиление ответственности госслужащих.
«Введена ротация политических госслужащих. Раньше институт ротации применялся только в отношении административных госслужащих. В целях повышения ответственности госслужащих за нарушение этических норм установлен запрет на занятие государственной должности в порядке перевода, либо по результатам конкурсного отбора при наличии у госслужащего неснятого взыскания за нарушение служебной этики либо совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу», - отметил он.
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