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    16:26, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    За качеством проведения школьных олимпиад будет следить МОН РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство образования и науки РК не может контролировать проведение всех школьных олимпиад в стране. Об этом заявила вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы не можем контролировать проведение всех олимпиад в стране, при этом государством в Перечень включаются олимпиады, которые признаются на территории нашей страны. Также они ориентированы на участие в международных олимпиадах», - сказала Шолпан Каринова на брифинге в СЦК.

    Она заверила, что работа в соответствующем направлении будет проводиться ведомством.

    «В мире есть как практика признания олимпиад, так и обратная практика. Все страны сегодня движутся в этом направлении, мы также будем мониторить этот процесс. Министерство не самоустраняется, мы наблюдаем сегодня за тем процессом, который происходит в олимпиадном движении. Будем смотреть, какие олимпиады проводятся качественно, а какие некачественно. И будем делать соответствующие выводы», - заключила Ш. Каринова.

    Ранее вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова рассказала о механизме проведения школьных олимпиад, а также прокомментировала проведение платных олимпиад частными организациями.


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