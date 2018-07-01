За избиение ребенка наказали вожатого летнего лагеря в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В летнем лагере детского отдыха в Жуалынском районе Жамбылской области вскрылась неприглядная история, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.

«За неправомерные действия наказан вожатый летнего лагеря отдыха «Тау самалы» Бекарыс Тлепбай, - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства. - Жуалынским районным судом он признан виновным в избиении 10-летнего мальчика».

24 июня в УВД города Тараза обратилась женщина с заявлением о том, что вожатый лагеря «Тау самалы», принадлежащего частному ТОО «Тилебай-баба», 20-летний Б. Тлепбай избил ее сына. С 16 по 24 июня по обращению матери в лагере «Тау Самалы» проведена проверка.

Выяснилось, что по результатам судебно-медицинской экспертизы у мальчика на момент освидетельствования обнаружены повреждения - закрытая черепно-мозговая травма в форме сотрясения головного мозга легкой степени, кровоподтеки на руках, ногах и правой ягодице.

Указанные повреждения, как утверждают эксперты, причинили легкий вред здоровью.

Жуалынским РОВД данный факт расценен как «умышленное причинение легкого вреда здоровью», подпадающее под статью 73-1 часть 1 КоАП РК.

«В ходе судебного разбирательства в Жуалынском районном суде Б. Тлепбай признал свою вину, пояснив, что ребенок неоднократно отказывался его слушать, нарушая внутренний распорядок. В итоге Б. Тлепбай был признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью по статье 73-1 часть 1 КоАП РК и оштрафован на 15 МРП, или 36 075 тенге», - пояснили в полиции.

Помимо этого Б. Тлепбай, студент 3-го курса Таразского государственного университета, будущий юрист, председатель молодёжного центра «Фемида», был уволен с занимаемой должности вожатого лагеря отдыха приказом директора ТОО «Тилебай-баба» «по собственному желанию».

В пресс-службе ДВД региона отметили, что в лагере «Тау самалы» в период с 16 по 24 июня отдыхали 387 детей из Жамбылского района, из них 360 детей из неблагополучных семей.

«С начала летнего сезона других жалоб и заявлений на неправомерные действия вожатых лагеря «Тау Самалы» не поступало. Сегодня систематически проводится профилактическая работа по пресечению и предотвращению преступлений, правонарушений среди несовершеннолетних. Так, сотрудники отдела образования и инспектор по делам несовершеннолетних группы ювенальной полиции МПС Жуалынского РОВД лейтенант полиции М. Мекенбай провел 20 лекционных занятий и пять спортивных соревнований», - рассказали в правоохранительном ведомстве.