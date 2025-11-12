За избиение полицейского сельчане Костанайской области ответят в суде

Следствием установлено, что в июне 2025 года 27-летний и 29-летний жители села Пресногорьковка Узункольского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле увеселительного заведения, напали на участкового инспектора полиции, сделавшего им обоснованное замечание. В результате полицейскому был причинен легкий вред здоровью. Кроме того, злоумышленники публично оскорбили представителя власти.

Их действия квалифицированы по статьям 378 часть 2 и 380 часть 4 пункт 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Оскорбление представителя власти» и

«Применение насилия в отношении представителя власти». Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Узункольский районный суд Костанайской области для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что мужчина нанес ножевые ранения сотруднику полиции: его задержали спустя сутки в Рудном.



