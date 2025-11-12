РУ
    23:10, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    За избиение полицейского сельчане Костанайской области ответят в суде

    Прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении жителей села в Костанайской области, которые в пьяном виде избили и оскорбили участкового инспектора. Делонаправлено в суд, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суды
    Фото: pixabay

    Следствием установлено, что в июне 2025 года 27-летний и 29-летний жители села Пресногорьковка Узункольского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле увеселительного заведения, напали на участкового инспектора полиции, сделавшего им обоснованное замечание. В результате полицейскому был причинен легкий вред здоровью. Кроме того, злоумышленники публично оскорбили представителя власти.

    Их действия квалифицированы по статьям 378 часть 2 и 380 часть 4 пункт 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Оскорбление представителя власти» и
    «Применение насилия в отношении представителя власти». Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

    Уголовное дело направлено в Узункольский районный суд Костанайской области для рассмотрения по существу.

    Ранее сообщалось, что мужчина нанес ножевые ранения сотруднику полиции: его задержали спустя сутки в Рудном.

    Теги:
    Село Полицейские Избиение Суды
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
