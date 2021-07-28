За использование поддельных паспортов вакцинации предусмотрен арест до 40 суток

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За использование поддельных паспортов вакцинации предусмотрен арест до 40 суток. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу отметить, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 4-х лет, а за его использование арест до 40 суток. В этой связи МВД обращается к гражданам - не позволяйте вовлекать себя в уголовный процесс и оградите от этого своих родных и близких», - сказал заместитель министра внутренних дел МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, ранее министр сообщал о том, что в социальных сетях и мессенджерах выявлено 62 объявления о продаже поддельных паспортов вакцинации либо ПЦР-справок.