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За использование поддельных паспортов вакцинации предусмотрен арест до 40 суток

28 Июля 2021 17:55
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За использование поддельных паспортов вакцинации предусмотрен арест до 40 суток

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За использование поддельных паспортов вакцинации предусмотрен арест до 40 суток. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Хочу отметить, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 4-х лет, а за его использование арест до 40 суток. В этой связи МВД обращается к гражданам - не позволяйте вовлекать себя в уголовный процесс и оградите от этого своих родных и близких», - сказал заместитель министра внутренних дел МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, ранее министр сообщал о том, что в социальных сетях и мессенджерах выявлено 62 объявления о продаже поддельных паспортов вакцинации либо ПЦР-справок.


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#МВД РК   #Общество   #Коронавирус в РК   #Подделка ПЦР-справок и паспорта вакцинации  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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