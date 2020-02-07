За информацию о коррупции готов платить из своего кармана – директор центра тестирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Национального центра тестирования РК Дидар Смагулов прокомментировал информацию в социальных сетях касательно передачи тестов экспертами организации за деньги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотел бы отстоять наши честь и достоинство. Была информация в соцсетях, что эксперты слили тесты, коррупция есть везде. Хочу эту информацию опровергнуть официально. Я уверен в чистоте рядов своих коллег. К сожалению, часто пишут в соцсетях, что продают тесты. Мы начинаем разбираться, и, как правило, эта информация либо фейковая, либо продают под видом новых тестов, которые были 2-3 года назад и не имеют никакой силы», - заявил Дидар Смагулов на совместном совещании Антикоррупционной службы и Национального центра тестирования.

Он также высказал и собственную инициативу.

«Вы знаете, у нас есть поощрения за сообщения о фактах коррупции - до 10% можно заработать за сообщение о факте коррупции после суда. Но мы хотели бы ввести вознаграждение за любую информацию о фактах коррупции в размере 100 тысяч тенге. Это деньги не из бюджета, я готов из своих личных средств оплатить тому, кто сообщит нам о каком-либо любом факте коррупции. Я не буду ждать решения суда, если кто-то сообщит анонимно, конфиденциально о каком-либо факте, за подтвержденную информацию мы готовы заплатить такое вознаграждение», - заявил спикер.

Глава центра тестирования также выразил уверенность в невиновности своих коллег.

«Потому что я уверен в чистоте своих коллег, я уже поработал с ними более полугода и знаю, что сотрудники Национального центра тестирования - все честные граждане. Но не исключаю факта, что возможно кто-то не справится с соблазном, поэтому в соцсетях у меня открыты страницы, указаны номера телефонов. Мы готовы принимать сообщения о фактах коррупции, чтобы в дальнейшем передавать их в Антикоррупционную службу и принимать самые серьезные меры», - подчеркнул Д. Смагулов.