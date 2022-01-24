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За хулиганство юного тиктокера из Павлодара наказали его мать

24 Января 2022 13:00
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За хулиганство юного тиктокера из Павлодара наказали его мать

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре за хулиганство подростка для видео в интернете наказана его мама, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Несколько дней назад в социальных сетях Instagram и TikTok появилось видео, где несовершеннолетний, находясь на набережной города Павлодара, бросает мусорный бак с верхнего яруса на газон. Молодой человек находился вместе с друзьями, один из которых и снимал происходящее», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Сотрудники северного отдела полиции Павлодара установили героя этого видео. Им оказался 16-летний житель Павлодара, ученик 9 класса. Он рассказал полицейским, что ещё 21 ноября 2021 года, около 18:30, гуляя с друзьями по набережной, увидел мусорный бак, решил подкинуть и выбросить его с верхнего яруса на нижний и попросил своего друга снять всё это на камеру сотового телефона.

«Уже 22 января, вероятно, в надежде набрать большое количество лайков, юный тиктокер опубликовал видео в социальных сетях. Слава к нему, конечно же, пришла, но совершенно не такая, как хотелось бы, - отметили в департаменте полиции. - За совершение мелкого хулиганства в отношении мамы подростка составлен административный протокол по статье 435 КРКоАП («Хулиганство, совершённое несовершеннолетним»), в соответствии с которым женщине грозит выплатить штраф в размере семи месячных расчётных показателей».

Штраф составит 21 441 тенге. По словам полицейских, с несовершеннолетним и его родителями проведена профилактическая беседа о недопущении впредь такого поведения.

Аким Павлодара Асаин Байханов на личной странице тоже разместил информацию о произошедшем, разместив и видео с извинениями тиктокера, который признался, что свою вину осознал и больше этого делать не будет. Сейчас ролика с извинениями в аккаунте главы города нет.


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#Павлодарская область   #Интернет   #Общество  
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Автор:

Антон Гагарин

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