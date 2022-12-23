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За хранение наркотиков задержаны двое жителей Аксая

23 Декабря 2022, 16:00
За хранение наркотиков задержаны двое жителей Аксая

АКСАЙ. КАЗИНФОРМ - Двое жителей города Аксая задержаны за хранение марихуаны. Запрещенное вещество растительного происхождения было обнаружено в хозяйственной постройке по месту жительства одного из задержанных, другой же хранил наркотики в своей спальне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками полиции изъято вещество растительного происхождения со специфическим запахом по месту проживания 53-летнего гражданина. Вещество находилось в двухлитровой банке и было припрятано в бане.

В тот же день полицейские задержали 60-летнего гражданина Р., по месту жительства которого изъято три трехлитровых, одна двухлитровая и одна 250 граммовая банки с характерным веществом серо-зеленого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы, вещество является марихуаной высушенной. Общий вес изъятого — свыше 2 кг, что относится к особо крупному размеру.

По обоим этим фактам ведется досудебное расследование по ст.296 ч.4 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».


Фото: polisia.kz

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