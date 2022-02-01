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За хранение гашиша в особо крупном размере задержан житель Кокшетау

1 Февраля 2022 03:28
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За хранение гашиша в особо крупном размере задержан житель Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За хранение гашиша в особо крупном размере задержан житель Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Задержание подозреваемого было осуществлено в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок».

Так, областными силовиками в начале года была получена информация о жителе областного центра, который хранит и, возможно, занимается сбытом наркотических средств.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками во дворе дома был задержан 27-летний горожанин, у которого было изъято четыре полиэтиленовых свертка с наркотическим веществом, как показала экспертиза, гашиш. В ходе обыска по месту проживания полицейские изъяли 12 спичечных коробков с расфасованным аналогичным веществом. Общий вес изъятого составил свыше 350 грамм, что относится к особо крупному размеру.

«Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ст. 296 ч.4 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Мужчина водворен в изолятор временного содержания УП города Кокшетау. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению канала поставки наркотических средств на территорию областного центра«, – резюмировал временный и.о. начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области Виталий Гудыменко.




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#Акмолинская область   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
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