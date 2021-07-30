За хранение экстремистских материалов осуждена жительница Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В ходе мониторинга интернет-ресурсов сотрудниками полиции выявлен факт размещения жительницей города Тобыл Костанайского района в открытом доступе (соцсеть «Вконтакте») материалов религиозного содержания, имеющих признаки разжигания религиозной розни, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

«По результатам проведенной экспертизы, судом Костанайского района данная гражданка привлечена к ответственности по статье 453 части 2 Кодекса об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 70 МРП», - сообщили в ведомстве.

Всего с начала года выявлено 11 правонарушений в сфере религиозных отношений. По восьми фактам незаконного хранения, распространения материалов религиозного и экстремистского содержания, а также осуществления деятельности выходящей за пределы устава религиозных и общественных объединений, судами области правонарушители привлечены к ответственности в виде штрафов на общую сумму около 1 млн. тенге.

Управление по противодействию экстремизму ДП Костанайской области обращается к жителям региона с просьбой не хранить и не распространять материалы религиозного содержания, полученные из сомнительных интернет-сайтов и групп.