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    10:29, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    За хищение золота осудили пять сотрудников ГОК в Акмолинской области

    хищение золота
    Фото: АО «АК Алтыналмас»

    Работники золотоизвлекательной фабрики ГОК «Аксу» АО «АК Алтыналмас» в Акмолинской области осуждены за хищение золотосодержащего материала. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании. 

    Установлено, что преступная группа в составе пяти работников фабрики совершили хищение 6,9 килограмма золотосодержащего материала. Сумма ущерба для предприятия составила более 130 миллионов тенге.

    Участниками преступной группы стали мастер технологического участка, мастер участка элюирования и готовой продукции, мастер контрольный отдела контроля качества, плавильщик и старший плавильщик технологического участка.

    По факту возбуждено уголовное дело по статье 24 ч.3 «Покушение на преступление», статье 188 ч.4 п. 3 «Кража в особо крупном размере» Уголовного кодекса Республики Казахстан.

    Подсудимые в зале суда признали свою вину и раскаялись в содеянном.

    Приговором Степногорского городского суда по Акмолинской области пятеро подозреваемых признаны виновными и осуждены на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу.

     

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы Суды Борьба с преступностью Акмолинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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