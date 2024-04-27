За хищение золота осудили пять сотрудников ГОК в Акмолинской области

Работники золотоизвлекательной фабрики ГОК «Аксу» АО «АК Алтыналмас» в Акмолинской области осуждены за хищение золотосодержащего материала. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании.

Установлено, что преступная группа в составе пяти работников фабрики совершили хищение 6,9 килограмма золотосодержащего материала. Сумма ущерба для предприятия составила более 130 миллионов тенге.

Участниками преступной группы стали мастер технологического участка, мастер участка элюирования и готовой продукции, мастер контрольный отдела контроля качества, плавильщик и старший плавильщик технологического участка.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 24 ч.3 «Покушение на преступление», статье 188 ч.4 п. 3 «Кража в особо крупном размере» Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Подсудимые в зале суда признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Приговором Степногорского городского суда по Акмолинской области пятеро подозреваемых признаны виновными и осуждены на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу.