За хищение госимущества осуждено руководство «Таза-Талас» в Жамбылской области

Прокуратура Таласского района Жамбылской области выявила схему хищения автотранспортных средств, находящихся на балансе КГП на ПХВ «Таза-Талас», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Руководство предприятия на основании поддельных документов, без выставления на торги, реализовало третьим лицам 4 автомобиля.

Общая сумма ущерба государству составила 22 млн тенге.

По данному факту прокуратурой Таласского района начато досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.189 УК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

Уголовное дело расследовалось управлением досудебного расследования прокуратуры области.

В рамках дела прокуратурой возвращено 2 автомобиля на сумму 10 млн тенге, а также взыскано 7 млн тенге.

Приговором Таласского районного суда от 13.06.2024 года директор предприятия «Таза-Талас» и его заместитель осуждены к лишению свободы сроком на 7 лет с пожизненным запретом на занятие должностей государственной службы.

Приговор не вступил в законную силу.