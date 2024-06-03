За хищение 105 млн тенге в рамках программы «Цифровой Казахстан» осуждены сотрудник Минкультуры и глава IT-компании

Заместитель председателя Комитета по архивным делам и документации Министерства культуры и спорта, а также директор IT-компании осуждены за хищение более 105 млн тенге, выделенных на разработку информационной системы, в рамках реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Установлено, что хищение осуществлялось путем выделения и перечисления бюджетных денег на техническое сопровождение Информсистемы «Единый электронный архив документов», повторно, используя терминологию в сфере компьютерных технологий на уже выполненные работы.

— При этом техспецификация ИС ранее разработана и введена в эксплуатацию самим подрядчиком с принятием обязательств по гарантийному техническому сопровождению. Однако руководство комитета, выделив на уже выполненные работы бюджетные средства, повторно перечислило их разработчику ИС по фиктивным актам выполненных работ. Похищенные денежные средства направлены на приобретение дорогостоящего движимого и недвижимого имущества, которое с целью сокрытия преступного происхождения и введения в законный оборот оформлялось на доверенных лиц, — сообщили в АФМ.

Суд приговорил заместителя председателя комитета и руководителя IT-компании к 6,5 годам лишения свободы, с взысканием причиненного ущерба, лишения госнаград, пожизненным лишением права занимать государственные и руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 7 лет. Приговор в законную силу не вступил.