За хищение зерна осужден руководитель хлебоприемного предприятия в ВКО

БОРОДУЛИХИНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане за хищение зерна в особо крупном размере осужден директор ТОО «Хлебоприемное предприятие «Шыгыс-Астык», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бородулихинского районного суда.

В ведомстве рассказали, что судом первой инстанции было установлено, что подсудимый произвел неустановленным лицам незаконный отпуск зерна, которое было закуплено у сельхозтоваропроизводителей области и размещено в АО «Продкорпорация», в рамках заключенного договора на хранение в складских помещениях ТОО «ХПП Шыгыс-Астык».

«Недостача зерна составила 11 022,223 тонн, из них пшеницы 3-го класса в объеме 10 869,103 тонн и подсолнечника в объеме 153,12 тонн. В результате преступных действий подсудимого государству в лице АО «Продкорпорация» причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 444 960 877 тенге», - сообщили в районном суде.

В отношении директора был вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Подсудимый взят под стражу в зале суда.