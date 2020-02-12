За хищение топлива и подделку документов осужден начальник отдела учебного центра МВД РК

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте приговорен к трем с половиной годам ограничения свободы начальник техотдела учебного центра МВД РК имени Б. Момышулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Департаментом экономических расследований по городу Шымкент комитета по финансовому мониторингу МФ РК в ходе досудебного расследования установлено, что начальник технического отдела «Учебный центр МВД РК имени Б. Момышулы» (Шымкент) гражданин Дарханбаев Б., являясь материально-ответственным лицом, незаконно завладел вверенным ему имуществом.

Так, гр.Дарханбаев Б. присвоил 31 тыс 937 литров бензина марки АИ-92 и 18 202 литров дизельного топлива на общую сумму 7 млн 672 тыс 100 тенге, поставленных предприятиями-поставщиками топлива с 1 января 2016 года по 1 августа 2018 года.

Кроме того, чтобы скрыть совершенное преступление, Дарханбаев Б. подделал документы: на лазерном принтере изготовил 1770 поддельных талонов на бензин, а также 888 поддельных талонов на дизельное топливо номиналом 10 и 20 литров.

В настоящее время приговором Аль-Фарабийского районного суда города Шымкент он признан виновным по статьям «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», «Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, либо сбыт такого документа, а равно изготовление или сбыт поддельных штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград Республики Казахстан или СССР» и осужден к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы.







