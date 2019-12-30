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За хищение свыше 16 млн директор Сарышаганской дистанции пути осужден на 7 лет условно

30 Декабря 2019 11:30
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За хищение свыше 16 млн директор Сарышаганской дистанции пути осужден на 7 лет условно

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – За хищение свыше 16 млн Осужден директор Сарышаганской дистанции пути филиала КТЖ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

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Антикоррупционной службой Жамбылской области ранее проводилось следствие в отношении директора Сарышаганской дистанции пути (ПЧ-48) филиала АО «НК «КТЖ» - «Жамбылское отделение магистральной сети» Кыдырбаева Т.С.

Он подозревался в хищении бюджетных средств в особом крупном размере – в общей сумме 16 млн 78 тысяч тенге, путем необоснованного списания ГСМ и новых металлических частей стрелочного перевода. В ходе следствия причиненный ущерб был полностью возмещен.

26 декабря приговором Приозерского городского суда Карагандинской области Кыдырбаев Т.С. признан виновным в хищении. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы условно, с лишением права занимать определенные должности на государственной службе.


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Ключевые слова: КТЖ, Карагандинская область, Коррупция, Суды,
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