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вчера 23:45
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вчера 22:17
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вчера 20:28
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За хищение бюджетных средств осудили сотрудницу райотдела в ЗКО
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службы Западно-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении главного специалиста ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байтерек ЗКО» Ілес И.І., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.
Она подозревалась в хищении бюджетных средств в сумме 2,4 млн тенге, выделенных на приобретение товарно-материальных ценностей для нужд указанного госучреждения.
26 сентября приговором суда района Байтерек ЗКО Ілес И.І. за хищение бюджетных средств назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев (с отсрочкой наказания на 1 год), с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
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