За хищение бюджетных средств осудили сотрудницу райотдела в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службы Западно-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении главного специалиста ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байтерек ЗКО» Ілес И.І., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Она подозревалась в хищении бюджетных средств в сумме 2,4 млн тенге, выделенных на приобретение товарно-материальных ценностей для нужд указанного госучреждения.

26 сентября приговором суда района Байтерек ЗКО Ілес И.І. за хищение бюджетных средств назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев (с отсрочкой наказания на 1 год), с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.