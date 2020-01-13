За хищение бюджетных средств осудили руководителя Туристского инфоцентра ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Руководитель КГУ «Туристский информационный центр Восточно-Казахстанской области» осужден за коррупцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО.

«Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области ранее окончено следствие в отношении руководителя КГУ «Туристский информационный центр ВКО» С.С. Рамазанова и главного бухгалтера указанного центра Г.Д. Ислямовой, подозреваемых в совершении коррупционного преступления. Они подозревались в хищении бюджетных средств в крупном размере путем списания талонов ГСМ и фиктивного трудоустройства граждан», - сообщили в ведомстве.

10 января текущего года приговором суда №2 Усть-Каменогорска они признаны виновными в совершении хищения бюджетных средств в крупном размере. С. Рамазанову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, а Г. Ислямовой – в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.