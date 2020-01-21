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За хищение бюджетных средств осудили главу сельхозуправления Акмолинской области

21 Января 2020 12:58
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За хищение бюджетных средств осудили главу сельхозуправления Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За хищение бюджетных средств осуждены руководитель управления сельского хозяйства Акмолинской области и его заместитель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

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«Антикоррупционной службой Акмолинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя ГУ «Управление сельского хозяйства по Акмолинской области» Сагинбаева А.К. и его заместителя Абдрахмановой Г.А. по факту хищения бюджетных средств, путем их растраты. В январе 2020 года приговором Кокшетауского городского суда Сагинбаев А.К. и Абдрахманова Г.А. признаны виновными в хищении бюджетных средств и им назначено наказание в виде штрафа в сумме 2 147 450 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, каждому», - говорится в распространенном сообщении.

Ранее стало известно о том, что руководитель отдела управления сельского хозяйства Акмолинской области осужден за мошенничество .


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Ключевые слова: Акмолинская область, Борьба с преступностью, Суды,
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