Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

За хищение бюджетных 4,7 млн тенге осужден замдиректора предприятия  в Атырауской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
22 Июля 2020, 16:39
За хищение бюджетных 4,7 млн тенге осужден замдиректора предприятия  в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по Атырауской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено расследование уголовного дела по ст.189 ч.3 п.1 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» в отношении заместителя директора ТОО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.

Используя свое служебное положение, он осуществил хищение бюджетных средств в сумме 4,7 млн тенге, выделенных на капитальный ремонт учебного здания КГКП «Индерский многопрофильный колледж сельского хозяйства».

Вина подозреваемого полностью доказана собранными в ходе досудебного расследования доказательствами, сумма причиненного ущерба подтверждена Институтом судебной экспертизы Атырауской области.

Приговором Индерского районного суда заместитель директора предприятия признан виновным и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года шесть месяцев.


Атырауская область   Суды   Минфин РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК