За хищение более 100 млн тенге осуждены полицейские в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Приговором Целиноградского районного суда командир роты патрульной полиции департамента полиции Акмолинской области подполковник полиции Талгат Ерденов и старший инженер роты патрульной полиции капитан полиции Махсат Джаманбаев осуждены к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Следствием доказано, что Ерденов и Джаманбаев по предварительному сговору совершили хищение вверенных талонов на ГСМ путем их растраты на общую сумму свыше 100 миллионов тенге. Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

Приговор в законную силу не вступил.