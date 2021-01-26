За хищение 498 млн тенге осужден бывший главный архитектор Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте вынесен приговор в отношении лиц, совершивших хищение вверенного им чужого имущества в особо крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Аль-Фарабийского районного суда города Шымкента.

Аль-Фарабийским районным судом города Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимых Б. и А.

Судебное заседание проведено в открытом режиме в онлайн-формате с участием подсудимых, их адвокатов, представителя потерпевшего, свидетелей.

Установлено, что Б., работая на должности руководителя ГУ «Управление архитектуры и градостроительства г. Шымкент», будучи должностным лицом, обязанным вести контроль за целевым и рациональным использованием выделенных управлению средств, в группе лиц по предварительному сговору с директором ТОО «ИнвестСтройПроект ЛТД» А., с использованием своего служебного положения, при проведении государственной закупки работ «Топографическая съемка подземных и надземных коммуникаций на застроенных территориях города Шымкента с составлением дежурного плана государственного градостроительного кадастра масштаба 1:500», совершили хищение денежных средств в особо крупном размере путем присвоения и растраты на сумму 498 000 000 тенге.

Кроме того, Б. используя свое служебное положение, для легализации денежных средств, добытых преступным путем, приобрел земельный участок, оформив его на другое лицо и организовал строение коммерческой недвижимости.

Виновность подсудимых нашла свое полное подтверждение в судебном заседании.

Государственный обвинитель запросил назначить Б. окончательное наказание в виде 9 лет лишения свободы, А. - 8 лет лишения свободы.

При назначении наказания по совокупности преступлений Б. и А. суд учел тяжесть совершенных уголовных правонарушений, относящихся к категорий коррупционных, смягчающие и наличие отягчающих обстоятельств, а также не возмещение ущерба, причиненного преступлением государству.

Приговором суда подсудимые признаны виновными в совершении указанных выше преступлений, в результате чего Б. осужден по п.2 ч.4 ст.189, п.1 ч.3 ст.218 Уголовного кодекса, по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, приобретенного на средства, добытые преступным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и других организациях более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат государству, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

К подлежащему конфискации имуществу отнесен земельный участок, приобретенный на средства, добытые преступным путем.

А. назначено наказание по п.2 ч.4 ст.189 Уголовного кодекса в виде 8 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях и заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью на срок 10 /десять/ лет, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

По иску потерпевшего с Б. и А. в солидарном порядке взыскана в пользу государства сумма причиненного ущерба.

Приговор суда не вступил в законную силу.