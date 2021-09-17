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    14:50, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    За границей нашли должника по алиментам полицейские СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области разыскали за границей должника, который три года не платил алименты своему ребенку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, мужчина, гражданин Азербайджана, был в межгосударственном розыске. У миграционной полиции была информация о том, что он находится на территории России. Затем появились данные о возможном его пребывании на родине.

    «Связавшись с органами внутренних дел Азербайджана, североказахстанские полицейские установили его местонахождение. Собранный материал в отношении безответственного отца передан частным судоисполнителям. Розыскное дело было закрыто в период акции по розыску должников», — сообщил начальник управления миграционной службы Талгат Абилов.

    За два дня полицейские установили 15 человек, находящихся в розыске. Из них двое как утратившие родственные связи, трое должников и 10 неплательщиков алиментов.

    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Общество Правоохранительные органы
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