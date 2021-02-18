За граффити-рекламу наркотиков задержаны двое молодых людей в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Семея задержали двух молодых «художников» за граффити-рекламу наркотиков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

В управлении полиции сообщили, что на днях около 9 часов по каналу 102 поступило сообщение от 38-летнего владельца металлического гаража в кооперативе «Заря» о том, что неизвестные лица аэрозольной краской нанесли на стену надпись с пропагандой синтетических наркотиков.

«Участковый инспектор полиции ОМПС Ауэзовского отдела полиции Р. Кураков для установления неизвестных лиц произвел патруль на обслуживаемом участке, в дачном массиве Бобровка, где на зданиях стен имелись аналогичные надписи, а также на снегу остались следы правонарушителей», - сообщили в пресс-службе управления.

В ходе оперативно розыскных мероприятий по горячим следам были установлены двое жителей города, один из которых является несовершеннолетним. Задержанные дали признательные показания. По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 299-1 УК РК.