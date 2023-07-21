За государственные гранты борются около 7 тысяч выпускников Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В конкурсе государственных грантов принимают участие 6996 выпускников. Наивысший балл по области – 137 получил выпускник средней школы №220 Аральского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акима Кызылординской области.

514 выпускников области окончили школу на «Алтын белгі» и 823 выпускника на аттестат с отличием. Кроме того, выпускники города Кызылорда набрали 134 балла, выпускники Казалинского, Кармакшинского, Сырдарьинского районов и лицея №9 «Білім – инновация» набрали 133 балла.

В 330 школах региона обучаются 179 869 учащихся. По итогам 2022-2023 учебного года из 8 051 выпускника 11 класса 7 219 или 89,6% приняли участие в ЕНТ. Средний балл выпускников составил 87. 1213 выпускников набрали 100 баллов и выше. Количество не прошедших пороговый уровень (ниже 49 баллов) – 223.

Ожидается, что в новом 2023-2024 учебном году 1 класс посетят 17 543 ребенка. Из них 16 141 или 92% подали заявления на обучение в казахский класс, 1 402 или 8% - в русский класс.

Как сообщалось, Главой государства дано поручение построить в рамках национального проекта «Комфортная школа» очаги образования, рассчитанные на 800 тыс. мест. В рамках нацпроекта в области в 2023-2025 годах планируется строительство 21 школы на 15 100 мест.

В частности, в Кызылорде построят 8 школ, в Аральском районе - 4, в Казалинском районе - 2, в Кармакшинском районе - 2, в Жалагашском районе - 1, в Сырдарьинском районе - 1, в Шиелийском районе - 1, в Жанакорганском районе – 2 школы.

Из них 10 школ планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, 11-в 2025 году.

На сегодняшний день в регионе имеется 6 аварийных школ (школа № 248 Аральского района, школа №94 Казалинского района, школа №105,108 Кармакшинского района, школа №45,133 Шиелийского района), 6 школ, которые могут перейти на трехсменное обучение (Кызылординская школа Абая №3,101,261,264,280).

Сейчас частный инвестор строит аварийную школу №248 в населенном пункте Токабай Аральского района. Школа будет введена в эксплуатацию в этом году.

Строительство 4 аварийных школ (школа №94 Казалинского района, школа №105,108 Кармакшинского района, школа №45 Шиелийского района) включено в пилотный национальный проект «Комфортная школа». Согласно плану, школы будут введены в эксплуатацию в 2024-2025 годах.

Кроме того, разработана проектно-сметная документация на строительство школы №133 на 100 мест в населенном пункте Жансеит Шиелийского района. Было предложено финансирование строительства за счет Фонда поддержки инфраструктуры образования.

По 6 трехсменным школам города Кызылорда в прошлом году начато строительство пристройки к школе Абая на 550 мест, к школе-лицею №101 на 375 мест. Данные объекты будут введены в эксплуатацию в новом учебном году.

В текущем году будут решены вопросы трехсменных школ №261, 280 за счет школы на 600 мест по Жезказганской трассе.

Также в этом году начато строительство дополнительного учебного корпуса к школе-лицею №264 на 550 мест и к школе-лицею №3 на 375 мест.