1 Июля 2022 12:50

За годы независимости за Казахстаном закрепился авторитет страны-медиатора – глава МИД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, выступая на международной конференции: «Республика Казахстан в современной системе международных отношений», заявил, что Казахстан в качестве государства, которое добровольно отказалось от своего ракетно-ядерного арсенала, имеет моральное право добиваться прогресса в сфере ядерного разоружения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Идея мира, свободного от ядерного оружия, несмотря на растущую сложность ее реализации в нынешних непростых геополитических условиях, остается важным элементом нашей внешней политики. В качестве государства, добровольно отказавшегося от своего ракетно-ядерного арсенала и закрывшего крупнейший в мире атомный испытательный полигон, Казахстан имеет моральное право добиваться реального прогресса в сфере ядерного разоружения», - сказал Мухтар Тлеуберди.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что в условиях достижения самого высокого уровня риска применения ядерного оружия в мире со времен Холодной войны, призыв Казахстана разработать план полной ликвидации этого оружия к 2045 году выглядит особенно значимым.

«За годы независимости за Казахстаном закрепился авторитет страны-медиатора, открытого к диалогу с целью поиска взаимоприемлемых для конфликтующих сторон решений. Доказательством этого является действующий Астанинский процесс по межсирийскому урегулированию. XVIII международная встреча по Сирии, состоявшаяся 15-16 июня в Нур-Султане, показала, что в условиях приостановки Женевских переговоров роль «Астанинского формата» в сирийском урегулировании лишь возрастает», - добавил Мухтар Тлеуберди.

Ранее М. Тлеуберди заявил, что сегодня Казахстан не имеет территориальных споров ни с одной из сопредельных стран.