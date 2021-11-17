За годы независимости ВВП Казахстана увеличился в 16 раз – Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев выступил на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году Казахстан отмечает 30-летие своей независимости. Для меня, как для первого Президента страны, которому народ доверил честь возглавить процесс создания и становления современного Казахского государства, этот рубеж века имеет огромное значение, это важнейшая историческая дата нашего народа», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании.

«Как вам хорошо известно, за короткий по историческим меркам период Казахстан добился важных успехов в своем развитии. Наша страна уверенно встала на рельсы рыночной экономики, став лидером на пространстве СНГ с точки зрения структурных реформ, открытости для международной торговли и инвестиций. За годы независимости ВВП Казахстана увеличился в 16 раз», - заключил Елбасы.