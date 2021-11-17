+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 429.68 EUR 488.16
RUB 5.92 CNY 67.31
Скачать
Новости
Вся лента >>>

За годы независимости ВВП Казахстана увеличился в 16 раз – Елбасы

17 Ноября 2021 15:28
Поделиться:
За годы независимости ВВП Казахстана увеличился в 16 раз – Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев выступил на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Казахстан готов увеличить продовольственные поставки афганскому народу – Елбасы
Нурсултан Назарбаев предложил создать новую организацию в масштабах Евразии Елбасы призвал укреплять институт диалога и доверия в Евразии Мир уже балансирует на грани ядерной войны – Елбасы

«В этом году Казахстан отмечает 30-летие своей независимости. Для меня, как для первого Президента страны, которому народ доверил честь возглавить процесс создания и становления современного Казахского государства, этот рубеж века имеет огромное значение, это важнейшая историческая дата нашего народа», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании.

«Как вам хорошо известно, за короткий по историческим меркам период Казахстан добился важных успехов в своем развитии. Наша страна уверенно встала на рельсы рыночной экономики, став лидером на пространстве СНГ с точки зрения структурных реформ, открытости для международной торговли и инвестиций. За годы независимости ВВП Казахстана увеличился в 16 раз», - заключил Елбасы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Первый Президент - Елбасы   #30 лет Независимости   #АСТАНА КЛУБ-2021  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Казахстан готов увеличить продовольственные поставки афганскому народу – Елбасы
Нурсултан Назарбаев предложил создать новую организацию в масштабах Евразии
Елбасы призвал укреплять институт диалога и доверия в Евразии
Мир уже балансирует на грани ядерной войны – Елбасы
Популярное
1 Вершить самосуд никому не позволено – Президент о трагедии в Алматы
2 Сильные осадки ожидаются в Алматы
3 Морозы до 25 градусов ожидаются в ВКО и Карагандинской области
4 Известного вайнера, устроившего пранк над медиками, проверяет полиция Алматы
5 О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
6 Более 900 подростков задержаны в Мангистауской области
Читайте также
Роль Казахстана в мировом сообществе прокомментировал Нурсултан Назарбаев
Казахстан стал важным транзитным мостом, соединяющим Азию и Европу – Елбасы
Вершить самосуд никому не позволено – Президент о трагедии в Алматы
Сильные осадки ожидаются в Алматы
Морозы до 25 градусов ожидаются в ВКО и Карагандинской области
Известного вайнера, устроившего пранк над медиками, проверяет полиция Алматы
О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
Более 900 подростков задержаны в Мангистауской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив