За годы независимости в Мунайлинском районе Мангистауской области субъектов МСБ стало больше на 88%
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - За годы независимости в Мунайлинском районе число субъектов малого предпринимательства увеличилось на 88%. На этой основе трудоустроено 10 732 человека. В год образования района в Мунайлы насчитывалось 725 субъектов малого предпринимательства, на сегодняшний день их количество превысило 6 тысяч, передает МИА «Казинформ».
Развитие среднего и малого предпринимательства в районе напрямую связано и с различными государственными кредитованиями. В районе на основе таких программ, как «Нур Капитал», «Экономика простых вещей», «Еңбек» предприниматели получают льготные кредиты для открытия и развития среднего и малого бизнеса. В 2007 году 5 предпринимателей получили кредиты, в этом году 51 предприниматель получил займы на сумму 298,2 млрд тенге.
Предприниматели района предлагают на общий рынок продукцию - от железобетонных плит, щебня, асфальта, пенопласта до молочных, мучных, мясных и колбасных изделий, овощей. Последние 2 месяца в Мунайлы работает завод по производству молочной продукции, который выпускает 22 вида молочной продукции. Продукты, произведенные ТОО «Aqmol», на 30% дешевле, чем другие. На данный момент завод обеспечивает работой 30 человек.
В целом за годы независимости в Мангистауской области количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось в 4 раза и достигло 55 тысяч.
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