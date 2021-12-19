За годы независимости туристический потенциал ВКО стал привлекательным для инвесторов

УСТЬ-КАМЕНОГОСРК. КАЗИНФОРМ - Развитие Восточно-Казахстанской области за 30 лет Независимости характеризуется масштабными преобразованиями социально-экономической системы, где главным достижением по праву можно считать улучшение уровня жизни населения. Положительная динамика наблюдается во всех отраслях экономики, в том числе в развитии туризма. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Потенциал этой отрасли в нашем регионе обусловлен уникальной природой, являющейся достоянием страны и предметом особой гордости местных жителей. Это не только прекрасные природные ландшафты, но и наличие сакральных мест как свидетельство богатого историко-культурного наследия. Всё это создает возможность развивать практически все виды туризма.

По информации областного управления туризма и внешних связей, региону уделяется особое внимание как потенциальному туристскому центру, имеющему уникальные возможности. За последние 30 лет проведена поэтапная и комплексная работа по развитию туристической индустрии области.

Катон-Карагайский государственный национальный природный парк, Западно-Алтайский заповедник, Алакольский заповедник, Маркакольский заповедник, бассейн реки Курчум, гора Белуха, плато Укок, Бухтарминское водохранилище, а также многочисленные памятники истории и культуры – не каждый регион, даже не каждая страна может похвалиться таким обилием уникальных и привлекательных для туристов объектов. Также чётко прослеживаются перспективы развития краеведческой деятельности региона.

В Карту туристификации топ-50 приоритетных региональных объектов вошли ГНПП «Катон-Карагай», озеро Рахмановское, горнолыжный кластер района Алтай и город Риддер. По этим курортным зонам предусмотрена разработка детальных планов развития туристической отрасли.

Так, в этом году к туристическим объектам Риддера построена линия электропередачи. Стоимость проекта 40 миллионов тенге. Аналогичный проект реализуется в Зайсанском районе. В Катон-Карагайском районе успешно развивается экологический и этнотуризм. Здесь поощряется открытие индивидуальными предпринимателями и местными жителями сети гостевых домов. Для них предусмотрены гранты. В этом направлении уже реализовано 15 бизнес-проектов.

Согласно официальным статистическим данным, на начало 2020 года в области действуют 576 мест, занимающихся размещением посетителей, в них насчитывается 10 743 номера, при этом единовременная вместимость составляет 33 629 койко-мест.

Количество обслуженных посетителей в январе-декабре 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018 года увеличилось на 8,4 процента и составило 612 689 человек.

Количество посетителей въездного туризма увеличилось на 3,1 процента и составляет 29 741 человек.

Озеро Алаколь признано одним из 10 приоритетных туристских объектов республиканского масштаба и вошло в топ-10 объектов Карты туристификации страны.

На побережье в последние годы проведена поэтапная, комплексная работа. Разработан мастер-план и детальный план развития, результаты реализации которых наверняка уже оценили по достоинству все, кто побывал на побережье Пёстрого озера за последние год-два.

Создана рабочая группа, которая проводит мониторинг баз отдыха на предмет соблюдения бытовых и санитарных условий, пожарной безопасности, выполнения условий и другую разъяснительную работу.

На благоустройство и улучшение инфраструктуры озера Алаколь за 2016-2019 годы из областного бюджета выделено порядка 6,1 млрд тенге. Благоустроено побережье, проведён ремонт дорог в Урджарском районе, проведено субсидирование железнодорожных перевозок и авиасообщений, а также установка высокоскоростного интернета и другие плановые мероприятия.

«С началом пандемии коронавируса и вводом ограничительных мер одной из самых пострадавших отраслей стал именно туризм, – прокомментировал руководитель управления туризма и внешних связей ВКО Марат Кабаков. – В 2020 году количество посетивших регион туристов сократилось почти вдвое (42 %). Количество отдыхающих на побережье озера Алаколь снизилось на 70 процентов. Вместе с тем и в прошлом, и в текущем году, благодаря поддержке и содействию акима области Даниала Ахметова, при соблюдении санитарных норм базы отдыха получили возможность работать. Ситуацию отчасти помогла исправить и массовая вакцинация, это тоже способствует развитию внутреннего туризма».

По данным Марата Кабакова, в этом году на развитие инфраструктуры восточного побережья озера Алаколь направлено около восьми миллиардов тенге. Все проекты реализованы. В частности, проведена ЛЭП, построены здания полиции и станции скорой медицинской помощи, разработана ПСД строительства коммунальных коммуникаций.

Как отметили в управлении туризма ВКО, для развития отрасли немаловажным фактором является инфраструктура сакральных объектов региона. Руководство области этому вопросу уделяет особое внимание. Поэтому для усовершенствования этих объектов выполнен ряд задач.

Так, благоустроена территория вокруг мавзолея Ыргызбай ата в Тарбагатайском районе, проведено благоустройство пещеры Коныр-Аулие в Абайском районе. На Берельских курганах Катон-Карагайского района создан музей под открытым небом.

В целях информационного продвижения Восточно-Казахстанской области создан единый информационный ресурс – портал Visiteast.kz.

На нём представлено более 60 готовых туристических маршрутов по ВКО, места размещения, базы отдыха в разрезе городов и районов, имиджевые видеоролики, карты и путеводители для туристов. Также действует портал Visit East Qazaqstan, разработан брендбук.

Было проведено более 10 инфо- и пресс-туров, в том числе визиты Британского телеканала ВВС, международного телеканала «МИР».

В 2019 году для удобства туристов был выпущен путеводитель о Восточном Казахстане, где размещена полная информация о туристическом потенциале региона.

Совместно АО «НК «Kazakh Tоurism» проведены информационные туры для туроператоров из других регионов Казахстана. В рамках мероприятий организованы и проведены презентации туристского потенциала региона. В частности, открытие летнего туристского сезона на Сибинских озерах, ежегодный фестиваль «Алаколь алаулары» на побережье озера Алаколь и другие мероприятия.

Как рассказал Марат Кабаков, в прошлом месяце делегация ВКО из числа представителей областного управления туризма и туроператоров региона приняла участие в выставке туризма и путешествий Qatar Travel Mart 2021 в городе Доха в Катаре.

«В рамках выставки мы провели порядка 100 встреч-переговоров с иностранными партнёрами, – поделился он. – Интерес к ВКО проявили инвесторы из Кореи, стран Евросоюза, арабских стран. К примеру, представителей арабских стран ВКО интересует в плане соколиной охоты и познавательного туризма. В следующем году 10 туроператоров Катара примут участие в информационном туре по нашей области. Также готовность приехать к нам выразили представители и других стран. Итогом этих встреч может стать подписание меморандумов».