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За годы Независимости РК проведена огромная работа по сейсмоусилению зданий - Юрий Ильин

23 Декабря 2021 14:34
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За годы Независимости РК проведена огромная работа по сейсмоусилению зданий - Юрий Ильин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За годы Независимости Казахстана проведена огромная работа по сейсмоусилению общественных объектов. Об этом рассказал министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Существуют различные методики оценки сейсмического воздействия на разные жилые строения. Все зависит от силы, времени землетрясения. Как правило, если в ночное время, то люди будут находиться в жилых домах, если в дневное время - школьники будут находиться в школьных учреждениях. Исходя из этого, акиматом была проведена паспортизация и оценка сейсмической безопасности всех домовладений, которые находятся на территории города Алматы», - пояснил министр по ЧС.

По результатам разработки мероприятий по сейсмической безопасности проводятся, в том числе и сейсмоусиления тех зданий, которые не соответствуют сейсмоустойчивости.

«За годы Независимости Казахстана проведена огромная работа по сейсмоусилению объектов образования, здравоохранения, медицинских учреждений и реализуется программа по сносу ветхого жилья», - добавил Юрий Ильин.

Ранее Юрий Ильин ответил на вопрос, принимает ли руководитель министерства по ЧС участие в аварийно-спасательных работах.

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#Безопасность   #МЧС   #30 лет Независимости   #ДЧС   #Землетрясение  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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