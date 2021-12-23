За годы Независимости РК проведена огромная работа по сейсмоусилению зданий - Юрий Ильин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За годы Независимости Казахстана проведена огромная работа по сейсмоусилению общественных объектов. Об этом рассказал министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Существуют различные методики оценки сейсмического воздействия на разные жилые строения. Все зависит от силы, времени землетрясения. Как правило, если в ночное время, то люди будут находиться в жилых домах, если в дневное время - школьники будут находиться в школьных учреждениях. Исходя из этого, акиматом была проведена паспортизация и оценка сейсмической безопасности всех домовладений, которые находятся на территории города Алматы», - пояснил министр по ЧС.

По результатам разработки мероприятий по сейсмической безопасности проводятся, в том числе и сейсмоусиления тех зданий, которые не соответствуют сейсмоустойчивости.

«За годы Независимости Казахстана проведена огромная работа по сейсмоусилению объектов образования, здравоохранения, медицинских учреждений и реализуется программа по сносу ветхого жилья», - добавил Юрий Ильин.

Ранее Юрий Ильин ответил на вопрос, принимает ли руководитель министерства по ЧС участие в аварийно-спасательных работах.