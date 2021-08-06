За годы Независимости добыча газа в Казахстане увеличилась в семь раз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За годы Независимости добыча газа в Казахстане увеличилась в семь раз. Об этом рассказал вице-министр ведомства Жумабай Карагаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам 2020 года добыча газа нефтегазодобывающими компаниями республики составила 55,1 млрд.м3, что более чем в семь раз превысило уровень добычи газа в 1991 году (7,9 млрд.м3). Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал вице-министр энергетики Жумабай Карагаев.

По запасам газа Казахстан занимает 22 место в мире и 3 место среди стран СНГ после России и Туркменистана. Государственной комиссией по запасам утверждены извлекаемые запасы газа на уровне 3,8 трлн.м3. Порядка 98% всех разведанных запасов газа сосредоточено на западе Казахстана, при этом 87% – в крупных нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождениях.

«По своей структуре добываемый газ в республике в основном является попутным нефтяным газом, к природным газовым и газоконденсатным месторождениям Казахстана относятся месторождения –Амангельды и Шагырлы-Шомышты. Около 90% добычи газа в Казахстане обеспечивают проекты Карачаганак, Кашаган, Тенгиз и Жанажол. В целом по республике насчитывается 79 газодобывающих компаний, из которых порядка 23 компании реализуют газ в газотранспортную систему для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и экспорта», - отметил вице-министр.

Так, по итогам 2020 года добыча газа нефтегазодобывающими компаниями республики составила 55,1 млрд.м3, что более чем в семь раз превысило уровень добычи газа в 1991 году (7,9 млрд.м3). При этом, порядка 17,3 млрд.м3 (31%) добытого попутного нефтяного газа закачано обратно в пласт для поддержания пластового давления, 10,1 млрд.м3 (18%) использовано на выработку электроэнергии и другие технологические нужды недропользователей. Из переработанного газа в объеме 27,7 млрд.м3 направлено на потребности внутреннего рынка – 17 млрд.м3 (62%) и на экспорт – 10,7 млрд.м3 (38%).

«Если в 1991 году добыча газа составляла 7,9 млрд.м3, которая полностью направлялась на внутренний рынок, то на сегодняшний можно говорить, что потребности в газе с учетом ввода новых газопотребляющих проектов и газификации увеличились почти на 10 млрд.м3 по итогам 2020 года. В ближайшей перспективе, по нашим прогнозам, потребление внутреннего рынка страны будет расти и к 2025 году достигнет 25,7 млрд.м3 и к 2030 году 30,2 млрд.м3», - пояснил спикер.

Вице-министр отметил, что покрытие растущей потребности ожидается за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений.

С 9-ю недропользователями имеются контракты на разведку и добычу с 11 месторождений с извлекаемыми запасами газа в объеме 187 млрд. м3.

«Ожидается, что своевременный ввод в эксплуатацию данных месторождений, а также ввод дополнительных газоперерабатывающих мощностей приведет к увеличению объема газа на 8,1 млрд.м3 в 2025 году и 8,4 млрд. м3 в 2030 году», - заключил Карагаев.



