За годы независимости численность населения РК увеличилась на 2,5 млн человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целом, за годы независимости численность населения увеличилась на 2 557,9 тыс. человек (на 15,5%) и на 1 июля текущего года составила 19 009,6 тыс. человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Согласно данным по текущему учету населения Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан 19-ти миллионный житель Республики Казахстан появился на свет 20 июня 2021 года.

В качестве 19-ти миллионного жителя страны определена Азаматқызы Жания.

Азаматқызы Жания родилась в городе Алматы, является четвертым по счету ребенком в семье. Согласно акта о рождении, родители ребенка проживают в с.Чапаево Илийского района Алматинской области. Мать – Кобентаева Назгуль Балтабаевна, 1986 г.р., отец –Нургалиев Азамат Абилгаппарович, 1982 г.р.

Определение даты рождения 19-ти миллионного жителя производилось с учетом всех демографических событий: естественного прироста (разность между числом родившихся живыми и числом умерших за определенный период) и миграционного сальдо (разность между числом прибывших за определенный период на территорию страны и числом выбывших за ее пределы). Кандидатура определялась в целом по республике, независимо от места проживания.



