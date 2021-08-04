+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 35 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

За годы независимости численность населения РК увеличилась на 2,5 млн человек

4 Августа 2021 11:45
Поделиться:
За годы независимости численность населения РК увеличилась на 2,5 млн человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целом, за годы независимости численность населения увеличилась на 2 557,9 тыс. человек (на 15,5%) и на 1 июля текущего года составила 19 009,6 тыс. человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Согласно данным по текущему учету населения Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан 19-ти миллионный житель Республики Казахстан появился на свет 20 июня 2021 года.

В качестве 19-ти миллионного жителя страны определена Азаматқызы Жания.

Азаматқызы Жания родилась в городе Алматы, является четвертым по счету ребенком в семье. Согласно акта о рождении, родители ребенка проживают в с.Чапаево Илийского района Алматинской области. Мать – Кобентаева Назгуль Балтабаевна, 1986 г.р., отец –Нургалиев Азамат Абилгаппарович, 1982 г.р.

Определение даты рождения 19-ти миллионного жителя производилось с учетом всех демографических событий: естественного прироста (разность между числом родившихся живыми и числом умерших за определенный период) и миграционного сальдо (разность между числом прибывших за определенный период на территорию страны и числом выбывших за ее пределы). Кандидатура определялась в целом по республике, независимо от места проживания.



Подписывайтесь на наш канал:

#Статистика  
Поделиться:
Популярное
1 Количество вызовов скорой помощи возросло в два раза в Алматы
2 Еще 9 нарушителей карантина выявили за сутки в Нур-Султане
3 Касым-Жомарт Токаев поручил МВД уделять особое внимание обеспечению карантинных мер
4 19-миллионным жителем Казахстана стала девочка из Алматинской области
5 26-летний парень пытался покончить с собой в СКО
6 Дополнительные койки для больных COVID-19 развернули в Алматы
Читайте также
6572 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области
200 человек погибло на дорогах Карагандинской области за полтора года
Количество вызовов скорой помощи возросло в два раза в Алматы
Еще 9 нарушителей карантина выявили за сутки в Нур-Султане
Касым-Жомарт Токаев поручил МВД уделять особое внимание обеспечению карантинных мер
19-миллионным жителем Казахстана стала девочка из Алматинской области
26-летний парень пытался покончить с собой в СКО
Дополнительные койки для больных COVID-19 развернули в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив