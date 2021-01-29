За год в Жанаарыкском сельском округе Жамбылской области не зарегистрировано ни одного преступления

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На отчетах акимов сельских округов в районах Жамбылской области присутствует глава региона Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Как сообщили в пресс-службе акимата Жамбылской области, в ходе рабочей поездки в Сарысуский район Бердибек Сапарбаев заслушал отчет акима Жанаарыкского сельского округа Онласына Мукашева.

На территории округа проживают 1 652 человека, действуют 45 крестьянских хозяйств, зарегистрирован 131 индивидуальный предприниматель. Сельчане гордятся тем, что с каждым годом растет поголовье скота. По линии АО «Фонд поддержки сельского хозяйства» десять крестьянских хозяйств получили поддержку на сумму 57,4 миллиона тенге. При этом 1 107 гектаров пашни традиционно сельчане отводят под пшеницу, ячмень и клевер.

В актовом зале средней школы села Актогай собрались и жители села У. Сыздыкбайулы, входящего в состав этого округа. В селе Актогай 117 дворов, в селе У. Сыздыкбайулы 97 дворов эффективно используют земельные участки в личных подсобных хозяйствах. По программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» 32 сельчанина получили безвозмездные гранты, четверо безработных привлечены к общественным работам, два специалиста трудоустроились по молодежной практике.

В селе Актогай на 8,3 миллиона тенге построили малую спортивную площадку, проведено освещение на трех улицах.

За прошедший год в Жанаарыкском сельском округе не зарегистрировано ни одного преступления. Участковый инспектор обеспечен всем необходимым, что позволяет ему реагировать на различные нарушения в любое время дня и ночи.

В этих двух селах активно ведется благотворительная деятельность. Одиноких пожилых людей, а также малообеспеченные и многодетные семьи снабжают продуктами питания, лекарствами и средствами гигиены.

Сельчане высказали руководству региона свои просьбы. Председатель совета ветеранов села Актогай Серик Аппазов считает, что необходимо построить крытый спортивный комплекс, чтобы жители и зимой могли заниматься спортом. Пенсионерка Рымбала Тургинбекова попросила установить контейнеры для мусора вокруг местного водоканала. Руководителю крестьянского хозяйства «Бірлік» Жургену Айтбекову нужна помощь с получением субсидий для развития животноводства.

Бердибек Сапарбаев поручил акиму сельского округа решить поднятые жителями проблемы.

«Год выдался неплохим, несмотря на то, что коронавирус наложил свой отпечаток. Показатели Жамбылской области не ниже среднереспубликанских. В рамках госпрограмм для Сарысуского района выделено семь миллиардов тенге. Проделана большая работа. Теперь наша с вами общая цель – сохранить достигнутый результат. А это возможно только благодаря прочному единству. Трудолюбивые, дружные и гостеприимные жанаарыковцы должны общими усилиями шаг за шагом стремиться сделать свой округ лучшим», - обратился к жителям аким области.

Акиму Сарысуского района Бакытжану Жаксылыкову и акиму Жанаарыкского сельского округа Онласыну Мукашеву глава жамбылского региона Бердибек Сапарбаев дал поручения по реализации пилотного проекта повышения доходов сельчан. Также дал поручения по изъятию неиспользуемых сельхозземель, объединению мелких крестьянских хозяйств, открытию цехов по переработке молока и мяса, по пропаганде соблюдения всех мер безопасности.

После встречи аким области осмотрел здание капитально отремонтированной в 2020 году школы. Директор Амина Шегирова рассказала, что по программе «Дорожная карта занятости» было выделено 157 миллионов тенге. В здании школы, построенной в 2003 году, полностью поменяли полы, двери, окна, систему отопления, оборудовали санузел, также закупили новую мебель, открыли кабинет робототехники, установили 22 видеокамеры. Сейчас 178 детей учатся в традиционном формате.